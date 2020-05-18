Сотрудника исправительной колонии в Калмыкии будут судить за взятки

Прокуратура Элисты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Мужчина являлся сотрудником Федерального казенного учреждения "Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия" и, по версии следствия, за деньги выполнял просьбы заключенных.

"Мужчина, получив взятку в размере 36 тысяч рублей, незаконно пронес на территорию колонии мобильный телефон и комплектующие к нему, которые передал осужденному. В дальнейшем злоумышленнику получил еще 96 тысяч рублей за лояльное отношение к осужденному и непринятие мер по фактам нарушений порядка отбывания наказания", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Калмыкии задержали двоих жителей Элисты, которые нелегально подключились к электросетям, чтобы "майнить" криптовалюту.