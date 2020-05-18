Сотрудники таможни прокуратуры и ФСБ пресекли вывоз в Китай более десяти тонн красной икры и морского гребешка. Незаконный экспорт организовали сотрудники двух российских компаний.
Так, предприниматель из Владивостока подал таможенную декларацию на вывоз в Китай 8,2 тонны замороженной кетовой красной икры, упакованной в пластиковые контейнеры по 25 кг (327 упаковок).
При проверке выяснилось, документы, необходимые для оформления ветеринарного сертификата, мужчина подделал.
"Еще один гражданин России через свою фирму пытался вывезти в Китай 2,6 тонны приморского живого гребешка. В ходе проверки выяснилось, что документы являются недействительными: ценный биологический ресурс пытались вывезти под видом искусственно выращенного. Документов, подтверждающих законность происхождения гребешка, директор компании не предоставил", — сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
По фактам контрабанды возбуждены уголовные дела, злоумышленникам может грозить максимальный срок наказания до семи лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Приморья обвиняют в контрабанде в Китай ценных пород древесины на 450 миллионов рублей.
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