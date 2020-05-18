Женщина с коронавирусом сбежала из больницы в Чебоксарах

В Чебоксарах возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей").

В качестве подозреваемой проходит 43-летняя местная жительница, которую в апреле 2020 года госпитализировали в одно из лечебных учреждений города. Тесты подтвердили у нее заболевание коронавирусной инфекцией.

При поступлении в больницу женщину предупредили о наличии у нее опасного заболевания и о том, что ей необходимо исключить контакты с другими людьми.

"Несмотря на это, 6 мая 2020 года она самовольно покинула больницу. В тот же день злоумышленница была задержана и вновь помещена в лечебное учреждение. Материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении женщины к уголовной ответственности", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Сочи из больницы сбежала 28-летняя приезжая из Москвы, у которой по приезде в город выявили коронавирус и поместили в медицинское учреждение.