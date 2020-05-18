В Новосибирской области раскрыто убийство шестилетний давности

В октябре 2014 года в правоохранительные органы обратилась жительница Калининского района Новосибирска, которая рассказала о пропаже внука.

Пропавшего мужчину объявили в розыск, но длительное время это не приводило к результату. Почти шесть следующих лет о судьбе 23-летнего мужчины не было неизвестно ничего.

Однако в феврале текущего года появилась оперативная информация, после проверки которой, по подозрению в совершении преступления были задержаны трое местных жителей в возрасте от 24 до 30 лет.

Выяснилось, что ночью 5 октября 2014 года подозреваемые вместе с потерпевшим распивали спиртное в гараже. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, молодого человека ударили киянкой и задушили. Тело вывезли в лес, где сожгли и закопали.

"В настоящий момент следователями СКР проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинская и судебно-молекулярная экспертизы. По ходатайству следствия подозреваемым судом избрана мера пресечения, в ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение", — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

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