В Москве бывший студент украл четыре учебных автомата

В полицию обратились сотрудники охраны одного из учебных заведений, расположенных в центре столицы.

Оперативникам рассказали, что неизвестный ночью открыл окно, взломал дверь в аудиторию на втором этаже и похитил оттуда четыре макета автоматов АК-74, несколько единиц пневматического оружия и патроны к ним.

По подозрению в краже учебного оружия оперативники задержали 24-летнего молодого человека. Как он объяснил, раньше он обучался в этом учреждении, на занятиях ему очень нравилось заниматься сборкой и разборкой оружия.

Продавать или использовать похищенные макеты автоматов и пневматику для каких-то противозаконных целей он, с его слов, не планировал.

"Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сообщили в пресс-службе ЦАО ГУ МВД по городу Москве.

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