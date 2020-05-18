В полицию обратились сотрудники охраны одного из учебных заведений, расположенных в центре столицы.
Оперативникам рассказали, что неизвестный ночью открыл окно, взломал дверь в аудиторию на втором этаже и похитил оттуда четыре макета автоматов АК-74, несколько единиц пневматического оружия и патроны к ним.
По подозрению в краже учебного оружия оперативники задержали 24-летнего молодого человека. Как он объяснил, раньше он обучался в этом учреждении, на занятиях ему очень нравилось заниматься сборкой и разборкой оружия.
Продавать или использовать похищенные макеты автоматов и пневматику для каких-то противозаконных целей он, с его слов, не планировал.
"Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сообщили в пресс-службе ЦАО ГУ МВД по городу Москве.
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