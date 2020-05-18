В Хабаровске осудили четверых молодых людей, причастных к целой серии краж у подвыпивших мужчин, с которыми они знакомились в ночных клубах. Организатором преступной группы стал 23-летний житель Хабаровска, ранее уже судимый за грабеж.
Подельники подыскивали в развлекательных заведениях города подвыпивших мужчин и предлагали подвезти домой на их автомобиле. По дороге молодые люди продолжали подпаивать потерпевшего, и когда он окончательно терял бдительность, похищали у него деньги ценные вещи.
"Кроме того, жертвами фигурантов стали двое мужчин, которые в ночное время находились на остановке также в состоянии сильного алкогольного опьянения. Злоумышленники похитили из карманов мужчин кошельки с наличностью и при помощи услуги онлайн-банкинга перевели с телефона потерпевших около 500 тысяч рублей на счет банковской карты, оформленной на третье лицо", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Общий ущерб, причиненный четверым потерпевшим, составил порядка 800 тысяч рублей.
Суд признал всех участников преступной группы виновными в кражах. Организатор получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Хабаровске под суд пойдет руководитель транспортной компании, который на протяжении нескольких лет раздавал взятки работникам РЖД.
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