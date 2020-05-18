В полицию Красноярска пришел местный житель и принес самовар.
Оперативникам он рассказал, что работает директором одной из медицинских организаций города. Накануне к нему пришли двое мужчин в рабочих спецовках, которые рассказали, что они неподалеку при производстве земельных работ нашли клад: самовар, наполненный монетами и прочими старинными вещами.
В доказательство они показали сами предметы и фотографии с места находки, сделанные на мобильный телефон. В итоге мужчина поверил, что это действительно ценные предметы и купил их за 710 тысяч рублей.
Вот только проверил купленные вещи у настоящих специалистов потерпевший только после того, как лжестроители уже ушли, и оказалось, что клад — это просто бутафория.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из подозреваемых, задержали его в городе Челябинске и доставили в город Красноярск. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как с жителя Твери сняли порчу за восемь миллионов рублей.
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