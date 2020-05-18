В Подмосковье задержали троих подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые вынесли из местного гипермаркета несколько чемоданов сигарет, алкоголя и одежды.
В помещение гипермаркета на улице Красная в Солнечногорске юноши вошли через пожарный вход, спрятались в подсобном помещении и дождались ночи.
Когда магазин закрылся они вышли в торговый зал и в чемоданы, которые взяли там же, сложили дорогой алкоголь, сигареты, различные вещи. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье о краже.
"Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. В ходе обыска в гараже, принадлежащем семье одного из задержанных, оперативниками обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В отношении законных представителей подростков составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, добавила представитель ведомства.
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