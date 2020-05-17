Телеканал "WAFB9" сообщил о тридцати пострадавших во время похорон в штате Луизиана.
Известно, что инцендент произошел в городе Болагуса. В 21:00 по местному времени в полицию начали поступать вызовы о стрельбе.
После прибытия на место происшествия полиция обнаружила 13 пострадавших от пулевых ранений. Известно, что один из них находится в тяжелом состоянии.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.