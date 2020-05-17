В американском штате при перестрелке пострадали 13 человек

Телеканал "WAFB9" сообщил о тридцати пострадавших во время похорон в штате Луизиана.

Известно, что инцендент произошел в городе Болагуса. В 21:00 по местному времени в полицию начали поступать вызовы о стрельбе.

После прибытия на место происшествия полиция обнаружила 13 пострадавших от пулевых ранений. Известно, что один из них находится в тяжелом состоянии.