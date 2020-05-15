Лжесотрудника СК в Ивановской области будут судить за мошенничество

Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Московской области, которого обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Мужчина представлялся сотрудником Следственного комитета и предлагал за деньги решить проблемы.

"По версии следствия, в период с сентября 2018 года по май 2019 года злоумышленник, представляясь сотрудником СК РФ, попросил у жительницы г. Шуя Ивановской области 2,1 млн рублей за содействие в освобождении от уголовной ответственности её родственника. Предполагалось, что мужчина передаст денежные средства должностным лицам следственных органов и прокуратуры", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

Получить и потратить злоумышленнику удалось только часть денег, которые якобы предназначались для взяток, а именно 625 тысяч рублей. После этого лжеследователя задержали сотрудники правоохранительных органов.

Дело будет направлено в Шуйский городской суд Ивановской области для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как мошенница обещала снять порчу с жителя Твери за 8 миллионов рублей.