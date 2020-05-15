Возбуждено дело о заражении коронавирусом в тюменской гостинице

По материалам проверки прокуратуры Калининского округа Тюмени возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных норм, повлекшее массовое заражение граждан.

В апреле 2020 года в местной гостинице "Искра" был выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших оказались как сотрудники, так и постояльцы заведения.

"Массовое заражение стало возможным в результате несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности. Так, в заведении отсутствовали реальные меры дезинфекции, в некоторых комнатах не было вентиляции, номера находились в антисанитарном состоянии, граждане, подлежащие самоизоляции, свободно перемещались, и т. д.", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Постановлением суда деятельность гостиницы приостановлена на 30 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Материалы дела направлены в следственные органы, добавили в надзорном ведомстве.

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