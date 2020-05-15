Тяжелая ноша: житель Приморья промышлял кражами аккумуляторов

В полицию по городу Артему поступило обращение от организаторов автостоянки, где находились подготовленные для продажи автомобили. По их словам, с нескольких грузовиков пропали аккумуляторы.

По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции, где он во всем признался.

"Задержанный рассказал, что несколько раз под видом покупателя приезжал на территорию автостоянки. Пользуясь моментом, когда за его действиями никто не наблюдает, гражданин совершал хищения аккумуляторов. Впоследствии сдавал похищенное в пункт приема металла, а вырученные от продажи деньги тратил по своему усмотрению", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что таким образом мужчина смог украсть восемь аккумуляторов, общий ущерб составил 850 тысяч рублей.

Стоит отметить, что к автомобилям злоумышленник явно неравнодушен, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон транспортного средства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Приморье направлено в суд дело о контрабанде леса на 450 миллионов рублей.