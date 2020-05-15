Бывшему вице-губернатору Кировской области предъявили обвинения

Бывшему вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко предъявлено обвинение по нескольким эпизодам статьи о получении взятки в крупном размере.

Вместе с бывшим высокопоставленным чиновником по делу проходят бывший министр регионального лесного хозяйства, директор и замдиректора "Кировлесхоза". Всем им также предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений.

"По версии следствия, в 2018 году бывший вице-губернатор Кировской области, используя служебные полномочия, авторитет и значимость занимаемой должности, создал организованную преступную группу, в которую привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Целью преступной группы было получение взяток от предпринимателей и предприятий региона за заключение договоров купли-продажи древесины.

"На текущий момент следствием установлены 20 фактов получения взяток от индивидуальных предпринимателей Кировской области на общую сумму не менее 10,5 миллионов рублей", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Петербурге взяли под стражу одного из фигурантов по делу "Ленэнерго". Представителей руководства компании подозревают в крупном мошенничестве.