Бывшему вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко предъявлено обвинение по нескольким эпизодам статьи о получении взятки в крупном размере.
Вместе с бывшим высокопоставленным чиновником по делу проходят бывший министр регионального лесного хозяйства, директор и замдиректора "Кировлесхоза". Всем им также предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений.
"По версии следствия, в 2018 году бывший вице-губернатор Кировской области, используя служебные полномочия, авторитет и значимость занимаемой должности, создал организованную преступную группу, в которую привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Целью преступной группы было получение взяток от предпринимателей и предприятий региона за заключение договоров купли-продажи древесины.
"На текущий момент следствием установлены 20 фактов получения взяток от индивидуальных предпринимателей Кировской области на общую сумму не менее 10,5 миллионов рублей", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Петербурге взяли под стражу одного из фигурантов по делу "Ленэнерго". Представителей руководства компании подозревают в крупном мошенничестве.
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