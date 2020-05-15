Нарушитель самоизоляции в Екатеринбурге полез в драку с полицейскими

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в угрозе применения насилия и оскорбления в отношении представителя власти.

По данным следствия, днем 10 мая в Екатеринбурге наряд полиции проводил плановый рейд по предупреждению нарушений режима самоизоляции.

На детской площадке рядом с многоквартирным домом полицейские застали группу граждан, которые распивали спиртные напитки, не говоря уже о том, что были без масок.

"В ходе выяснения полицейскими данных о собравшихся личностях, мужчина 1988 года рождения начал агрессивно вести себя по отношению к стражам порядка: попытался применить насилие к одному из полицейских, а также в присутствии посторонних оскорбил ещё одного сотрудника полиции, выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Агрессивного мужчину пришлось задержать, он признал свою вину, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

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