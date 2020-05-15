Мирового судью сняли с должности на Кубани за скандальный видеоролик

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края приняла решение досрочно прекратить полномочия мирового судьи Е.А. Переверзевой по результатам проверки видеоролика с ее участием, который попал в интернет.

На этом видеоролике, который активно обсуждался в соцсетях, судья Елена Переверзева, поднимая бокал, провозглашает тост за свои успехи, называя себя "супертелочкой", "сексуальной кошечкой" и рядом других совсем уж непечатных эпитетов.

"Мировым судьей судебного участка № 181 Новокубанского района Краснодарского края Переверзевой Е. А допущены нарушения норм Закона "О статусе судей в Российской Федерации" и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности", — сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда по итогам заседания коллегии.

Также судье было отказано в прошении уйти в отставку по собственному желанию.

"За совершение дисциплинарного проступка на мирового судью Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7-го квалификационного класса", — добавили в пресс-службе ведомства.

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