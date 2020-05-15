Одного из фигурантов по делу “Ленэнерго” взяли под стражу

Ленинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 12 июля заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" Ивана Карповича, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Ранее также был задержан замгендиректора компании "Ленэнерго" Алексей Горячев, обоих подозревают в завышении стоимости контракта при прокладке кабеля при строительстве стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

Обыски по уголовному делу о мошенничестве прошли 13 мая в компании "Ленэнерго" и еще примерно по двадцати адресам.

Работы по строительству двух кабельных линий мощностью 110 кВт для подключения стадиона, проводились в 2015–2016 годах. Стоимость контракта составляла более 770 миллионов рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о другом событии в Санкт-Петербурге, когда спасатели провели спецоперацию по изъятию из реки Фонтанки легкового автомобиля, который пробил ограждение и упал в воду. Водителя, к счастью, успели спасти очевидцы.