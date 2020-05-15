Ленинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 12 июля заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" Ивана Карповича, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Ранее также был задержан замгендиректора компании "Ленэнерго" Алексей Горячев, обоих подозревают в завышении стоимости контракта при прокладке кабеля при строительстве стадиона на Крестовском острове в Петербурге.
Обыски по уголовному делу о мошенничестве прошли 13 мая в компании "Ленэнерго" и еще примерно по двадцати адресам.
Работы по строительству двух кабельных линий мощностью 110 кВт для подключения стадиона, проводились в 2015–2016 годах. Стоимость контракта составляла более 770 миллионов рублей.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о другом событии в Санкт-Петербурге, когда спасатели провели спецоперацию по изъятию из реки Фонтанки легкового автомобиля, который пробил ограждение и упал в воду. Водителя, к счастью, успели спасти очевидцы.
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