СК возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ поселка в Донбассе

По данным следствия, 11 мая 2020 года Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры Донецкой народной республики.

В результате на улице Ясной в поселке Шахты Глубокая Никитовского района получил ранение 34-летний мирный житель.

"Как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью общеопасным способом неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации"), добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как Вооруженные силы Украины обнаружили еще одного зараженного.