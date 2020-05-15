По данным следствия, 11 мая 2020 года Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры Донецкой народной республики.
В результате на улице Ясной в поселке Шахты Глубокая Никитовского района получил ранение 34-летний мирный житель.
"Как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью общеопасным способом неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации"), добавила представитель ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как Вооруженные силы Украины обнаружили еще одного зараженного.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.