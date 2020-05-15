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Источник Правда.Ру

В Томской области задержаны полицейские, насмерть забившие человека

Происшествия » Человеческий фактор

СК РФ по Томской области расследует уголовное дело в отношении троих теперь уже бывших полицейских, их обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

По предварительным данным, в ночь на 1 мая 2020 года трое сотрудников отдела полиции Бакчарского района, "ложно воспринимая интересы службы", незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, доставили его в здание отдела полиции и избили.

Через некоторое время потерпевший скончался от полученных повреждений. В настоящий момент обвиняемые заключены судом под стражу и уволены из органов внутренних дел.

"Для расследования уголовного дела создана следственная группа из пяти человек, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты СУ", — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о жителе Томска, который наладил наркобизнес в соседнем регионе.

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Темы ск рф томск полиция
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