СК РФ по Томской области расследует уголовное дело в отношении троих теперь уже бывших полицейских, их обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.
По предварительным данным, в ночь на 1 мая 2020 года трое сотрудников отдела полиции Бакчарского района, "ложно воспринимая интересы службы", незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, доставили его в здание отдела полиции и избили.
Через некоторое время потерпевший скончался от полученных повреждений. В настоящий момент обвиняемые заключены судом под стражу и уволены из органов внутренних дел.
"Для расследования уголовного дела создана следственная группа из пяти человек, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты СУ", — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о жителе Томска, который наладил наркобизнес в соседнем регионе.
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