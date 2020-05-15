С жителя Твери сняли порчу за восемь миллионов рублей

В полицию обратился 32-летний житель Твери, он рассказал, что подвозил незнакомую женщину, которая сообщила, что на его семье лежит страшное заклятие и вскоре их ждут болезни и несчастья.

"Для избавления от порчи, по словам злоумышленницы, необходимо провести специальный обряд и избавиться от денег, которые якобы приносят потерпевшему неудачи. Мужчина согласился, однако стоимость "услуг" оказалась для него значительной, и потерпевший взял кредит в банке", — рассказали в региональном ГУ МВД.

"Нехорошие" деньги женщина забрала себе, но одного раза, чтобы избавиться от столь тяжелого проклятия, было недостаточно, обряд требовалось повторить несколько раз.

В итоге мужчина передал ей более 8 миллионов рублей, и только потом, заподозрив обман, он обратился в полицию. Полицейские нашли и женщину, и двоих ее подельниц.

Оказалось, что мужчина далеко не единственный пострадавший. В общей сложности гадалки обманули разных людей на сумму в 16 миллионов 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Твери осудили мужчину, который выбросил младенца с балкона четвертого этажа.