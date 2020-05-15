Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации двойного убийства

Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предпринимателю Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году.

Ранее бизнесмен был задержан в Красноярске по подозрению в организации этого преступления.

По мнению следствия, причиной убийства стал конфликт внутри преступной группировки, которую на тот момент возглавлял Быков.

Решить проблему с двумя членами банды, которые начали проявлять недовольство, Быков поручил своему другу — Владимиру Татаренкову. Тот, в свою очередь, привлек еще двоих киллеров.

"Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков — расстреляли их из автомата и пистолета," — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Большое количество свидетелей подтвердило факт конфликта Быкова с убитым Науменко, после которого последний стал опасаться за свою жизнь и носить бронежилет. Также были получены показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков.

Свидетели указали на Быкова

В ходе очных ставок, в присутствии Быкова и его защитника, свидетели подтвердили данные ими ранее показания.

По ходатайству следствия судом Быкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, почему дело Анатолия Быкова, которого сейчас скромно называют "красноярским предпринимателем", привлекло внимание СМИ по всей стране.