В Твери осужден мужчина, выбросивший ребенка с балкона

Суд в Тверской области признал виновным 47-летнего жителя областного центра по статье о покушении на убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Как выяснило следствие, а затем подтвердил суд, инцидент произошел в сентябре 2019 года.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Твери, не желавший слышать плач внука своей сожительницы, взял малыша на руки, после этого перенес на балкон квартиры и сбросил с высоты четвертого этажа. Своими действиями он причинил ребенку различные телесные повреждения", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Стоит уточнить, что ребенок был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавили в ведомстве.

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