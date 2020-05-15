Суд в Тверской области признал виновным 47-летнего жителя областного центра по статье о покушении на убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
Как выяснило следствие, а затем подтвердил суд, инцидент произошел в сентябре 2019 года.
"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Твери, не желавший слышать плач внука своей сожительницы, взял малыша на руки, после этого перенес на балкон квартиры и сбросил с высоты четвертого этажа. Своими действиями он причинил ребенку различные телесные повреждения", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Стоит уточнить, что ребенок был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жительница Алтайского края предстанет перед судом за систематические издевательства над пятью опекаемыми детьми.
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