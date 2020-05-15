Иркутского предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, 28 апреля 2019 года индивидуальный предприниматель на территории детского городка в Иркутске разместил большой надувной аттракцион. В какой-то момент всю конструкцию перевернуло порывом ветра, тогда как внутри нее находилось несколько детей.
"Ребенок пяти лет получил телесные повреждения в виде открытого и закрытого переломов плечевой кости и предплечья, был доставлен в больницу. Позже за медицинской помощью обратилась 8-летняя девочка", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Следователями установлено, что при монтаже конструкции отсутствовали какие-либо приспособления для удержания надувного батута. Предприниматель на допросе признал, что не обеспечил требования безопасности и не закрепил батут соответствующим образом.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Иркутске задержали группу нескольких предпринимателей, которые скупали у браконьеров омуль и черную икру.
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