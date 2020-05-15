Инцидент с нападением на сотрудников ГИБДД произошел в Подмосковье накануне.
Охранник частного предприятия выехал по сигналу сработавшей сигнализации в одном из магазинов. На помощь к нему пришли двое сотрудников ГИБДД.
По адресу был обнаружен взломанный магазин, а внутри двое мужчин с монтировками, которые оказали сопротивление и смогли скрыться. Один из сотрудников полиции был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Найти и задержать злоумышленников удалось в течение суток.
"Ими оказались двое ранее судимых мужчин 1971 и 1973 годов рождения. В ходе обыска по месту проживания одного из злоумышленников обнаружены лом, перчатки, маски и перцовые баллончики", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье задержали 18-летних наркокурьеров, которые перевозили около килограмма мефедрона.
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