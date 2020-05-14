Жителей Геленджика будут судить за аферу со строительством квартир

Четверых жителей Геленджика в возрасте от 34 лет до 41 года обвиняют в крупном мошенничестве в сфере строительства.

"По данным следствия, обвиняемые привлекли в качестве инвестиций денежные средства более 250 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом строительства двух многоквартирных домов на территории города Геленджика", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Однако, как считают следователи, злоумышленники не планировали достраивать дома, а хотели просто похитить деньги. В результате ущерб, который понесли люди, решившие вложиться в строительство, составил около 1 миллиарда рублей.

"В целях обеспечительных мер по возмещению ущерба, следователем наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 800 миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.

Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы, уголовное дело направлено в суд Геленджика для рассмотрения по существу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Краснодаре будут судить строителей жилых домов, которые обманули дольщиков почти на 2 миллиарда рублей.