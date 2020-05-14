Четверых жителей Геленджика в возрасте от 34 лет до 41 года обвиняют в крупном мошенничестве в сфере строительства.
"По данным следствия, обвиняемые привлекли в качестве инвестиций денежные средства более 250 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом строительства двух многоквартирных домов на территории города Геленджика", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Однако, как считают следователи, злоумышленники не планировали достраивать дома, а хотели просто похитить деньги. В результате ущерб, который понесли люди, решившие вложиться в строительство, составил около 1 миллиарда рублей.
"В целях обеспечительных мер по возмещению ущерба, следователем наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 800 миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.
Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы, уголовное дело направлено в суд Геленджика для рассмотрения по существу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Краснодаре будут судить строителей жилых домов, которые обманули дольщиков почти на 2 миллиарда рублей.
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