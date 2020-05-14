В помещение одной из организаций по продаже дизтоплива в Новокузнецке ворвался мужчина с обрезом охотничьего ружья в руках и потребовал деньги.
Получив отказ, злоумышленник выстрелил в стену. Всерьез опасаясь за свою жизнь, работник заправки отдал ему свою кредитную карту.
"После этого нападавший связал жертву и забрал ключи от его автомобиля, на котором вывез около 280 литров солярки. Как только мужчина смог освободиться, он сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого, им оказался 38-летний местный житель. Топливо мужчина сдал в пункт приема за 8000 рублей, а снятые с кредитной карты деньги потерял. Оперативники изъяли у него оставшиеся 5 000 рублей, а также обрез охотничьего ружья.
Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и незаконном хранении оружия.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Владикавказа задержали за разбой, похищение и вымогательство двадцатилетней давности.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".