Мужчина с обрезом напал на заправку в Новокузнецке

В помещение одной из организаций по продаже дизтоплива в Новокузнецке ворвался мужчина с обрезом охотничьего ружья в руках и потребовал деньги.

Получив отказ, злоумышленник выстрелил в стену. Всерьез опасаясь за свою жизнь, работник заправки отдал ему свою кредитную карту.

"После этого нападавший связал жертву и забрал ключи от его автомобиля, на котором вывез около 280 литров солярки. Как только мужчина смог освободиться, он сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого, им оказался 38-летний местный житель. Топливо мужчина сдал в пункт приема за 8000 рублей, а снятые с кредитной карты деньги потерял. Оперативники изъяли у него оставшиеся 5 000 рублей, а также обрез охотничьего ружья.

Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и незаконном хранении оружия.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Владикавказа задержали за разбой, похищение и вымогательство двадцатилетней давности.