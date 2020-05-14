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Источник Правда.Ру

В Татарстане хакер взламывал банковские счета через телефон

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Татарстане задержали 45-летнего нигде не работающего, но достаточно технически продвинутого мужчину.

Как выяснили полицейские, злоумышленник нашел способ получить доступ к базам данных операторов мобильной связи возле одного из отделений крупного российского банка.

Получив доступ, хакер смог перехватывать мобильный трафик абонентов.

"При помощи программного обеспечения собственной разработки фигурант получал ключ для дешифровки сообщений, создавал дубликат сим-карты и имел возможность принимать сообщения вместо потерпевших", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Дубликат сим-карты и возможность перехватывать сообщения давали злоумышленнику полный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом мужчина снял деньги как минимум с семи чужих банковских счетов. Общий ущерб составил 1 миллион 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, мужчина пока что находится под подпиской о невыезде.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве будут судить нескольких руководителей коммерческого банка за хищение более 6 млрд рублей.

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Темы хакер полиция татарстан
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