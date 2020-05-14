Следственный комитет приступил к проверке Уральского приборостроительного завода, на котором были произведены аппараты искусственной вентиляции легких, загоревшиеся в больницах Петербурга и Москвы.
До завершения проверки предприятие не будет давать никаких комментариев по этому поводу.
"Главным приоритетом АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" был и останется выпуск высококачественной медицинской продукции", — отметили в пресс-службе предприятия.
Напомним, что в больницах Москвы и Петербурга 9 и 12 мая, по предварительной информации, загорелись аппараты ИВЛ "Авента-М". В результате шесть пациентов погибли.
Данные аппараты поставляются на рынок с 2012 года.
Росздравнадзор принял решение приостановить использование в России ИВЛ данной марки, произведенных с 1 апреля этого года.
В пресс-службе предприятия отметили, что все аппараты были протестированы под высокой нагрузкой, у специалистов не возникло претензий к их безопасности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице Санкт-Петербурга.
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