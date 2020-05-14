Мигранты из Узбекистана организовали пикет у консульства в Петербурге

Утром 13 мая более 50 мигрантов устроили пикет у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге. Они требовали предоставить информации о вывозных рейсах на родину.

Мигранты были вынуждены прийти к зданию консульства, так как на их звонки никто не отвечал.

На месте ситуацию контролировали полицейские. Они следили за тем, чтобы мигранты соблюдали социальную дистанцию.

Большинство мигрантов были в масках, согласно действующим мерам, направленным на борьбу с коронавирусом.

Нарушителей общественного порядка сотрудникам полиции пришлось задержать.

Мигранты добились своей цели

Сотрудники консульства вышли к ним, ответили на все их вопросы и приняли документы.

Позже в МИД Узбекистана сообщили о том, что их соотечественники, находящиеся в России и оказавшиеся в трудной ситуации из-за коронавируса, с 14 мая смогут получить единовременную выплату в дипломатических представительствах республики.

Также власти республики составили график вывозных рейсов до 24 мая. В первую очередь на родину смогут вернуться лица пожилого возраста, заболевшие граждане, а также беременные и женщины с детьми.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из московского аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов.