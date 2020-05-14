Утром 13 мая более 50 мигрантов устроили пикет у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге. Они требовали предоставить информации о вывозных рейсах на родину.
Мигранты были вынуждены прийти к зданию консульства, так как на их звонки никто не отвечал.
На месте ситуацию контролировали полицейские. Они следили за тем, чтобы мигранты соблюдали социальную дистанцию.
Большинство мигрантов были в масках, согласно действующим мерам, направленным на борьбу с коронавирусом.
Нарушителей общественного порядка сотрудникам полиции пришлось задержать.
Сотрудники консульства вышли к ним, ответили на все их вопросы и приняли документы.
Позже в МИД Узбекистана сообщили о том, что их соотечественники, находящиеся в России и оказавшиеся в трудной ситуации из-за коронавируса, с 14 мая смогут получить единовременную выплату в дипломатических представительствах республики.
Также власти республики составили график вывозных рейсов до 24 мая. В первую очередь на родину смогут вернуться лица пожилого возраста, заболевшие граждане, а также беременные и женщины с детьми.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из московского аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов.
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