В небе над США появилась фраза на русском языке

Если верить сервису, который отслеживает маршруты самолетов, неизвестный летчик посоветовал всем — мыть руки.

Правильнее будет сказать, что надпись появилась не в небе над США, а на интернет-сервисе FlightRadar. Правда, для того, чтобы она туда попала, пилоту нужно проложить маршрут, соответствующий надписи, и пролететь по нему на воздушном судне.

В этот раз на появившейся в интернет-авиасервисе карте видно, что экипаж самолета вывел в небе фразу, больше всего похожую на призыв — "мой руки".

Согласно сопроводительным данным, полет осуществил легкий самолет Cessna 172N Skyhawk. Он вылетел с аэродрома в районе заказника Браунс Фарм (Browns Farm Wildlife Management Area) из города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. В воздухе самолет находился около часа.

О том, кто был пилотом воздушного судна и что именно им двигало, достоверные данные пока отсутствуют.

Ранее "Правд.Ру" рассказывала о том, что стратегический бомбардировщик ВВС США заметили у западных границ России.