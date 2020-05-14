В Архангельской области подтоплено 170 км автодорог

Более 180 участков дорог общей протяженностью около 170 км в Архангельской области в данный момент находятся под водой из-за подтоплений.

Сильное половодье вызвано таянием снегов и обильными осадками в регионе. Причем в 2012 году, когда наблюдался последний сильный паводок, подтоплено было всего 59 участков дорог, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Архангельскавтодора.

От областного центра и региональной дорожной сети оказался отрезанным Ленский район. Из-за затопления мостов нет сообщения с Пинежским, Мезенским и Лешуконским районами. Затруднен проезд на дорогах Няндомского и Пинежского районов.

Работы по восстановлению автомобильного сообщения проводятся по мере снижения уровня воды.

Подсчитывать ущерб специалисты пока не берутся, но уже сейчас ясно, что серьезных восстановительных работ не избежать по крайней мере на 50 участках автодорог.

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