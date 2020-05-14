Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Под суд пойдут строители, обманувшие дольщиков в Нижнем Тагиле

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В суд передано уголовное дело в отношении двух руководителей строительной компании в Нижнем Тагиле. Их обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств.

Уголовное дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки в строительной компании "СУ-1".

"По версии следствия, обвиняемые под предлогом строительства многоквартирного дома похитили денежные средства граждан — участников долевого строительства на сумму свыше 31,9 млн рублей, перечислив их на расчетный счет подконтрольной организации", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чтобы создать видимость работ по строительству дома, был выкопан котлован и были проведены бетонные работы на сумму порядка 650 тысяч рублей. Остальные деньги злоумышленники присвоили.

Сейчас в строительной компании введено конкурсное управление. Решается вопрос о достройке дома или компенсации дольщикам. А судьбу нечистых на руку строителей будут решать в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Краснодаре строители обманули дольщиков на 2 миллиарда рублей.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы дольщики прокуратура нижний тагил
Новости Все >
Полеты на Кипр могут возобновить с 9 июня
Москвичи имеют право отказаться от тестирования на антитела к COVID-19
Помощник начальника филиала “Кубаньэнерго” задержан за взятку
Собянин заговорил о "свете в конце тоннеля" в борьбе с коронавирусом
"Локомотив" предложил Сёмину должность почётного главного тренера
В будущем россияне будут летать в масках и перчатках
Маша Малиновская решила сделать пластику у хирурга Айзы Анохиной 
Под суд пойдут строители, обманувшие дольщиков в Нижнем Тагиле
Проблемы с задержками выплат врачам будут оперативно решаться
Платформа "Учи.ру" заняла 2-е место среди образовательных сайтов мира
Последние материалы
В будущем россияне будут летать в масках и перчатках
Маша Малиновская решила сделать пластику у хирурга Айзы Анохиной 
Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео
Под суд пойдут строители, обманувшие дольщиков в Нижнем Тагиле
Проблемы с задержками выплат врачам будут оперативно решаться
Платформа "Учи.ру" заняла 2-е место среди образовательных сайтов мира
"Нас будут чипизировать": в КПРФ предупредили о скрытой угрозе
Официально: "Локомотив" уволил Сёмина и назначил Николича
Глава UFC рассказал, как Хабиб переносит болезнь отца
В Ростовской области оглашен приговор серийному убийце и насильнику
Популярное
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Российский шоу-бизнес
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Мир. Новости мира
Китай оскорбился за нападки и приостановил импорт говядины из Австралии
Мир. Новости мира
Чешские СМИ - послу России: не пора ли Вам на выход?
Любовь Степушова У России появился новый рычаг воздействия на Киев Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео Василий Амирджанов Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер
Комментарии
Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 93
История предателя Родченкова
Украина закрыла въезд в страну для жителей Донбасса
Необычный визит Козака в Берлин. Что за ним стоит?
Коронавирус показал, чего стоит суверенитет России
Коронавирус показал, чего стоит суверенитет России
Ветер в спину: демократы хотят повторить успех 1990 года
Аркадий Дворкович: "Россия восстановится через 2-3 года после кризиса"
В Подмосковье на три месяца заморозят цены на услуги ЖКХ
В России построят 25 мусорных заводов за 600 млрд рублей
В Ногинске трое мужчин изнасиловали молодую девушку
Мигранту смягчили наказание за убийство полицейского в метро Москвы
Коты: история, география, загадки
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Мигранту смягчили наказание за убийство полицейского в метро Москвы
В Ногинске трое мужчин изнасиловали молодую девушку
В Москве аферист скрылся с деньгами за два миллиона медицинских масок
Военные обработали от коронавируса судостроительный завод в Хабаровске
За лесными пожарами в Бурятии следят военные беспилотники
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Почти две сотни москвичей получили штрафы за езду в метро без масок
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ