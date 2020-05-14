В суд передано уголовное дело в отношении двух руководителей строительной компании в Нижнем Тагиле. Их обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств.
Уголовное дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки в строительной компании "СУ-1".
"По версии следствия, обвиняемые под предлогом строительства многоквартирного дома похитили денежные средства граждан — участников долевого строительства на сумму свыше 31,9 млн рублей, перечислив их на расчетный счет подконтрольной организации", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Чтобы создать видимость работ по строительству дома, был выкопан котлован и были проведены бетонные работы на сумму порядка 650 тысяч рублей. Остальные деньги злоумышленники присвоили.
Сейчас в строительной компании введено конкурсное управление. Решается вопрос о достройке дома или компенсации дольщикам. А судьбу нечистых на руку строителей будут решать в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Краснодаре строители обманули дольщиков на 2 миллиарда рублей.
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