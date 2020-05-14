В Подмосковье преступники напали на полицейских

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел 14 мая в Ногинске. На пульт одного из частных охранных предприятий поступил сигнал о сработавшей сигнализации во одном из магазинов.

Охранник отправился на место происшествия, по дороге встретил экипаж ГИБДД и попросил полицейских помочь задержать преступников.

"Войдя в магазин, полицейские увидели двух мужчин в масках, совершавших ограбление. У одного из них в руках был лом, у второго отвертка. На законное требование сотрудников полиции прекратить противоправную деятельность и сдаться, грабители ответили активным сопротивлением. В результате борьбы один из сотрудников получил травму головы и впоследствии был госпитализирован", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия, в настоящее время их разыскивают.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве суд смягчил мигранту наказание за убийство полицейского.