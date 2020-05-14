В Курске будут судить "вора в законе" и 18 его подельников

Преступную группу, которая действовала на территории Курской и Белгородской областей, обвиняют в целом перечне уголовных преступлений, среди которых мошенничество, похищение людей, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное проведение азартных игр.

Лидером преступного сообщества был так называемый вор в законе Виктор Панюшин. Под его руководством действовали две группировки: одна в Белгородской области специализировалась на экономических преступлениях, а другая, в Курской области, занималась похищениями людей и вымогательствами.

В общей сложности под суд за участие в преступлениях пойдут 19 человек

"Деятельность данного преступного сообщества удалось пресечь благодаря слаженной работе органов следствия во взаимодействии с УМВД России по Курской и Белгородской областям", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Виктор Панюшин и еще два участника преступного сообщества в свое время скрылись от органов следствия и были объявлены в международный розыск.

"В настоящее время Панюшин задержан правоохранительными органами на территории Украины, и решается вопрос о его экстрадиции на территорию Российской Федерации", — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве будут судить практически все руководство одного из коммерческих банков за хищение почти 6,5 млрд рублей.