Преступную группу, которая действовала на территории Курской и Белгородской областей, обвиняют в целом перечне уголовных преступлений, среди которых мошенничество, похищение людей, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное проведение азартных игр.
Лидером преступного сообщества был так называемый вор в законе Виктор Панюшин. Под его руководством действовали две группировки: одна в Белгородской области специализировалась на экономических преступлениях, а другая, в Курской области, занималась похищениями людей и вымогательствами.
"Деятельность данного преступного сообщества удалось пресечь благодаря слаженной работе органов следствия во взаимодействии с УМВД России по Курской и Белгородской областям", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Виктор Панюшин и еще два участника преступного сообщества в свое время скрылись от органов следствия и были объявлены в международный розыск.
"В настоящее время Панюшин задержан правоохранительными органами на территории Украины, и решается вопрос о его экстрадиции на территорию Российской Федерации", — добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве будут судить практически все руководство одного из коммерческих банков за хищение почти 6,5 млрд рублей.
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