СК возбудил дело из-за фото Гиммлера на сайте “Бессмертного полка”

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, после того как на сайтах движения "Бессмертный полк — онлайн" во время проведения виртуальной акции, посвященной годовщине Победы, оказались размещены фотографии нацистских преступников.

"По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе в сети Интернет фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В. М.", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Также установлен факт, что не позднее 3 мая этого года, на сайте "Банк памяти" появилась анкета с фотографией Гитлера. В комментарии было указано, что это якобы участник Великой Отечественной войны "Гитле Адоль Алоисо".

СК разыскивает причастных к совершению преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в онлайн-акции "Бессмертного полка" приняли участие почти три миллиона россиян.