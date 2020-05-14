Из петербургской Невы выловили тело в черной рубашке и перчатках

В Санкт-Петербурге из реки Невы был выловлен мужской труп, одетый в черную рубашку и резиновые перчатки.

По информации от источника в правоохранительных органах агентству "Невские новости" стало известно о том, что в полицию позвонил житель Петербурга и сообщил о плавающем теле у берега Невы напротив туберкулезного диспансера.

Рост погибшего примерно 170 сантиметров, а на вид мужчине около сорока лет. На теле были надеты черные джинсы, такого же цвета рубашка и ботинки. А на руках были надеты резиновые перчатки. Обстоятельства его смерти выясняются полицией.