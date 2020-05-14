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Крупный пожар в Хабаровском крае тушили 5 суток

Происшествия

В Хабаровском крае на территории склада отходов деревопереработки пожар вспыхнул еще в субботу, 9 мая. И вот к утру четверга, 14 мая, огонь наконец-то удалось потушить.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

скрин сайта 27.mchs.gov.ru

 

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