Крупный пожар в Хабаровском крае тушили 5 суток

В Хабаровском крае на территории склада отходов деревопереработки пожар вспыхнул еще в субботу, 9 мая. И вот к утру четверга, 14 мая, огонь наконец-то удалось потушить.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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