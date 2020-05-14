В Ставропольской больнице пациентка c COVID покончила с собой

Пожилая пациентка с диагностированным коронавирусом покончила жизнь самоубийством в одной из больниц Ставропольского края.

Об этом сообщил Владимир Владимиров, губернатор региона, на официальной странице в Инстаграм: