В Ставропольской больнице пациентка c COVID покончила с собой

Пожилая пациентка с диагностированным коронавирусом покончила жизнь самоубийством в одной из больниц Ставропольского края.
Об этом сообщил Владимир Владимиров, губернатор региона, на официальной странице в Инстаграм:
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Дорогие земляки! Сегодня, 13 мая на Ставрополье произошёл трагический случай, от которого просто сжимается сердце. ⠀ Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для неё всё, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы... ⠀ Все обстоятельства этого инцидента сейчас выясняются. Ведётся следствие. В лечебном учреждении также будет проведена служебная проверка. ⠀ Держу эту ситуацию на личном контроле. ⠀ И хочу призвать всех быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом. ⠀ Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно. Оставаться людьми. ⠀ Берегите своих близких. ⠀ #ставропольскийкрай #владимирвладимиров
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