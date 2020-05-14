Жительницу штата Иллинойс, США, до смерти загрыз ее собственный французский бульдог.

Об этом сегодня сообщает полиция штата.

"52-летняя Лиза Урсо была найдена мертвой в своем доме в Инглсайде, расположенном в северной части штата примерно в 60 милях (97 км) от Чикаго и Милуоки.

Тело обнаружили полицейские на заднем крыльце дома", - говорит начальник полиции Фокс-Лейк Джимми Ли.