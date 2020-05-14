Жительницу штата Иллинойс, США, до смерти загрыз ее собственный французский бульдог.
Об этом сегодня сообщает полиция штата.
"52-летняя Лиза Урсо была найдена мертвой в своем доме в Инглсайде, расположенном в северной части штата примерно в 60 милях (97 км) от Чикаго и Милуоки.
Тело обнаружили полицейские на заднем крыльце дома", - говорит начальник полиции Фокс-Лейк Джимми Ли.
"Вскрытие подтвердило, что женщина умерла от травм, полученных, когда ее любимый французский бульдог напал на нее. Причем большинство следов укусов были не на шее погибшей, а на ее ногах и руках. Полиция считает, что нападение началось внутри дома, но Урсо удалось выбраться на крыльцо, где она умерла", - пишет издание Chicago Sun-Times.
"Принято считать, что маленькие породы собак безопасны. Но мы забываем, что любые животные могут быть очень сильными. У французского бульдога, например, очень крепкие челюсти", - говорит кинолог Говард Купер .
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