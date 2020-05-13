Жителя Сургута осудили за участие в террористической организации

Житель Сургута Зураб Маммаев признан виновным в участии в противозаконном вооруженном формировании и финансировании терроризма.

В суде было установлено, что Маммаев с октября 2014 по январь 2015 года на территории Сирии принимал участие в незаконном вооруженном формировании под названием "Казахский джамаат", которое является структурным подразделением ИГИЛ (организации, запрещенной на территории России).

Россиянин оказывал медицинскую помощь раненым террористам.

"После совершенного преступления в начале февраля 2015 года Маммаев вернулся на территорию Российской Федерации и до дня его задержания — 18 июня 2019 года — не сообщил в правоохранительные органы Российской Федерации о своем участии в преступной деятельности, имея реальную возможность сделать это", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Кроме этого, в суде было доказано, что Маммаев, уже находясь в Сургуте, перевел своему знакомому, который также воевал в Сирии в рядах террористов, 135 тысяч рублей на разные номера банковских карт.

Приговором Центрального окружного военного суда Маммаеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что жительницу Краснодарского края объявили в розыск за участие в террористической организации.