В Ленинском районе Кемерова полицейские обнаружили тайник с крупной партией наркотиков. Результаты проведенной экспертизы показали, что это мефедрон общей массой около 400 граммов.
В ходе расследования удалось выйти и на хозяина оптовой "закладки", им оказался 35-летний житель Томска.
"Кемеровские полицейские выехали в соседний регион и задержали подозреваемого по месту жительства. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли в карманах его одежды сверток с 80 граммами наркотического вещества, аналогичного тому, что было обнаружено в Кемерове", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Выяснилось, что драгдилер специально приезжал в Кемеровскую область для сбыта оптовых партий наркотиков в Кемерове и Новокузнецке. Теперь фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что житель Красноярска организовал канал поставки наркотиков в регион, у него изъяли более полукилограмма гашиша.
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