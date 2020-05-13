Задержан житель Томска, наладивший наркобизнес в соседнем регионе

В Ленинском районе Кемерова полицейские обнаружили тайник с крупной партией наркотиков. Результаты проведенной экспертизы показали, что это мефедрон общей массой около 400 граммов.

В ходе расследования удалось выйти и на хозяина оптовой "закладки", им оказался 35-летний житель Томска.

"Кемеровские полицейские выехали в соседний регион и задержали подозреваемого по месту жительства. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли в карманах его одежды сверток с 80 граммами наркотического вещества, аналогичного тому, что было обнаружено в Кемерове", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что драгдилер специально приезжал в Кемеровскую область для сбыта оптовых партий наркотиков в Кемерове и Новокузнецке. Теперь фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что житель Красноярска организовал канал поставки наркотиков в регион, у него изъяли более полукилограмма гашиша.