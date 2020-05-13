В Волгограде адвоката обвиняют в покушении на крупное мошенничество

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего адвоката. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

"По версии следствия, адвокат, располагая сведениями о наличии у коммерческой организации задолженности по налогам и сборам в размере 95 млн рублей, сообщил представителю организации, что за 26 млн рублей может инициировать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц регионального управления федеральной налоговой службы, якобы необоснованно начисливших задолженность", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В свою очередь представитель организации, к которому обратились с таким предложением, заподозрил неладное и решил обратиться в правоохранительные органы.

После передачи части денежных средств в сумме 6 млн рублей злоумышленник был задержан.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Волгограде по подозрению в вымогательстве задержали сотрудника Следственного комитета.