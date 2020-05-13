Подпольный завод по производству сигарет закрыли в Ленобласти

На незаконном производстве работал 21 человек, больше половины из них — мигранты.

В городе Тосно полицейские выявили крупный нелегальный цех по производству табачных изделий.

Технологическая линия была смонтирована в одном из ангаров. Там же оперативники обнаружили более 40 тонн табачного сырья, свыше 230 тысяч пачек готовой продукции и более 1 миллиона акцизных марок с признаками подделки.

"С целью конспирации готовую табачную продукцию упаковывали в коробки с логотипом организации, занимающейся производством бакалеи. На производстве в момент появления полицейских находился 21 работник. 12 человек из них привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что готовая продукция поставлялась в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Ростов, Новосибирск и другие города России.

На причастность к организации подпольного табачного завода проверяют пять человек, трое из них задержаны, уточнила представитель ведомства.

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