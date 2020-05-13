Сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в похищении несовершеннолетней.
Как выяснило следствие, в конце сентября 2019 года на одной из улиц города Луги, мужчина остановил 11-летнюю школьницу, которая шла на занятия. Угрожая девочке ножом, злоумышленник попытался увести девочку в лесной массив, но она успела позвонить родителям и все рассказать.
"В ходе грамотно спланированных совместных действий сотрудников СК России и полиции девочка была освобождена. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 20-летний мужчина, который полностью изобличен в содеянном", — рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По решению суда до окончания следствия задержанный был помещен в СИЗО. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ленинградской области возбуждено уголовное дело после нападения собаки на ребенка.
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