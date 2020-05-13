В правоохранительных органах считают, что женщина нанесла ущерб бюджету города на 12 миллионов рублей.
Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в Следственном комитете по Ивановской области.
"По данным следствия, подозреваемая, являясь заместителем начальника управления образования администрации города Иванова, заключила от имени управления соглашения с МБДОУ "Детский сад № 9", согласно которым детский сад получал субсидию на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
При этом подозреваемая знала, что у детского сада отсутствует лицензия на образовательную деятельность, а значит, оно в принципе не может принимать детей и оказывать те услуги, на которые были выделены деньги.
В результате ущерб муниципальному бюджету города Иванова составил более 12 млн рублей.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Иванове к восьми годам колонии приговорили директора строительной компании за махинации с деньгами дольщиков.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".