В Иванове завели уголовное дело на замначальника управления образования

В правоохранительных органах считают, что женщина нанесла ущерб бюджету города на 12 миллионов рублей.

Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в Следственном комитете по Ивановской области.

"По данным следствия, подозреваемая, являясь заместителем начальника управления образования администрации города Иванова, заключила от имени управления соглашения с МБДОУ "Детский сад № 9", согласно которым детский сад получал субсидию на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

При этом подозреваемая знала, что у детского сада отсутствует лицензия на образовательную деятельность, а значит, оно в принципе не может принимать детей и оказывать те услуги, на которые были выделены деньги.

В результате ущерб муниципальному бюджету города Иванова составил более 12 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Иванове к восьми годам колонии приговорили директора строительной компании за махинации с деньгами дольщиков.