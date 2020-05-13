В Москве мошенник продал за 800 тыс. рублей арендный “Кадиллак”

В полицию обратилась директор московской фирмы, которая рассказала, что отдала в аренду дорогой автомобиль, а теперь не может найти ни машину, ни арендатора.

"Женщина сообщила, что между организацией и гражданином был заключен договор финансовой аренды в отношении автомобиля Cadillac Escalade. Впоследствии ввиду задолженности по уплате лизинговых платежей договор был расторгнут в одностороннем порядке. В настоящее время гражданин, в чье пользование передан вышеуказанный автомобиль, на телефонные звонки не отвечает и на связь не выходит. Ущерб составил 800 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе Центрального административного округа ГУ МВД по Москве.

В итоге сотрудники полиции задержали 28-летнего приезжего мужчину, который взял автомобиль в лизинг. Как выяснилось, к этому моменту машину он успел продать, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Якутии за мошенничество осудили бухгалтера райотдела полиции.