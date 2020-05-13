В отдел полиции по Усть-Лабинскому району Краснодарского края обратились несколько местных жителей с заявлениями о том, что с территории районных кладбищ пропали надгробные плиты.
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личности и местонахождение злоумышленников. Двоих местных жителей в возрасте 34 и 44 лет полицейские задержали в соседней станице и доставили в отдел полиции", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Как выяснилось, подозреваемые на протяжении нескольких месяцев ночами проникали на кладбища и вывозили детали памятников и целые надгробные плиты. Всего полицейским удалось установить более тридцати фактов краж с территории районных кладбищ.
Украденные плиты злоумышленники сдавали в пункты ритуальных услуг, которые занимаются продажей памятников.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Краснодарском крае огласили приговор мужчине, который утопил троих знакомых в машине.
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