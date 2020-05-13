На Кубани преступники вывозили надгробия с кладбищ

В отдел полиции по Усть-Лабинскому району Краснодарского края обратились несколько местных жителей с заявлениями о том, что с территории районных кладбищ пропали надгробные плиты.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личности и местонахождение злоумышленников. Двоих местных жителей в возрасте 34 и 44 лет полицейские задержали в соседней станице и доставили в отдел полиции", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как выяснилось, подозреваемые на протяжении нескольких месяцев ночами проникали на кладбища и вывозили детали памятников и целые надгробные плиты. Всего полицейским удалось установить более тридцати фактов краж с территории районных кладбищ.

Украденные плиты злоумышленники сдавали в пункты ритуальных услуг, которые занимаются продажей памятников.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Краснодарском крае огласили приговор мужчине, который утопил троих знакомых в машине.