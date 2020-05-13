Печальный инцидент произошел в финно-угорском этнопарке, расположенном в селе Ыб Сыктывдинского района Коми. Голодный бурый медведь, пробравшийся на территорию парка через трехметровый забор, растрезал двух лосей — Моню и Мулю. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как уточнили в пресс-службе этнопарка, хищник, очевидно, был настолько голоден, что не испугался ни освещения, ни музыки, которые призваны охранять находящихся там животных.
"Это шок и боль не только для всех сотрудников этнопарка, но для всех, кто любил Моню и Мулю. Они стали символом финно-угорского этнопарка, нашим талисманом. Отмечу, что никто из сотрудников этнопарка не пострадал и не получил травмы", — прокомментировала произошедшее директор Елена Иванова.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".