В этнопарке Коми медведь растерзал двух лосей

Печальный инцидент произошел в финно-угорском этнопарке, расположенном в селе Ыб Сыктывдинского района Коми. Голодный бурый медведь, пробравшийся на территорию парка через трехметровый забор, растрезал двух лосей — Моню и Мулю. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как уточнили в пресс-службе этнопарка, хищник, очевидно, был настолько голоден, что не испугался ни освещения, ни музыки, которые призваны охранять находящихся там животных.