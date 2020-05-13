Отчим отправил восьмилетнего мальчика в реанимацию

В Мончегорске мужчина издевался над восьмилетним ребенком своей девушки. В этом он признался сам, пишет телеканал "360".

Позже выяснилось, что под удар попадал не только ребенок, но и его мать — мужчина неоднократно поднимал на нее руку.

"Сначала он только толкал, потом уже начал на меня руку поднимать и затем — на ребенка. Было очень страшно", — рассказала его сожительница.

Безнаказанные побои продолжались до тех пор, пока после очередной вспышки гнева мужчины ребенок не угодил в реанимацию, где несколько дней он провел в коме. После этого случая отчим написал явку с повинной, после чего его арестовали.