В Мончегорске мужчина издевался над восьмилетним ребенком своей девушки. В этом он признался сам, пишет телеканал "360".
Позже выяснилось, что под удар попадал не только ребенок, но и его мать — мужчина неоднократно поднимал на нее руку.
"Сначала он только толкал, потом уже начал на меня руку поднимать и затем — на ребенка. Было очень страшно", — рассказала его сожительница.
Безнаказанные побои продолжались до тех пор, пока после очередной вспышки гнева мужчины ребенок не угодил в реанимацию, где несколько дней он провел в коме. После этого случая отчим написал явку с повинной, после чего его арестовали.
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