В Ессентуках сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ изъяли спиртосодержащую продукцию в количестве порядка девяти тысяч бутылок.
"Изъятые водка, виски, ром, коньяк и винный напиток были замаскированы под бренды различных марок. В ходе следственных действий установлено, что 41-летний житель Ессентуков приобрел и хранил в двух домовладениях и гараже немаркированную алкогольную продукцию с целью дальнейшего сбыта", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По заключению товароведческой экспертизы, стоимость алкоголя составила порядка 5,4 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности гражданина, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Перми закрыли подпольный завод по производству алкоголя, попутно изъяв более 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.
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