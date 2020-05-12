На Ставрополье изъяли сомнительный алкоголь на пять миллионов рублей

В Ессентуках сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ изъяли спиртосодержащую продукцию в количестве порядка девяти тысяч бутылок.

"Изъятые водка, виски, ром, коньяк и винный напиток были замаскированы под бренды различных марок. В ходе следственных действий установлено, что 41-летний житель Ессентуков приобрел и хранил в двух домовладениях и гараже немаркированную алкогольную продукцию с целью дальнейшего сбыта", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По заключению товароведческой экспертизы, стоимость алкоголя составила порядка 5,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности гражданина, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Перми закрыли подпольный завод по производству алкоголя, попутно изъяв более 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.