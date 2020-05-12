Житель Кузбасса из ревности поджег дом соседки, погибли двое

Жителя Кемеровской области осудили на 18 лет колонии строгого режима за поджог и убийство двух человек, а всему виной ревность и роковая ошибка.

Как выяснилось в суде, 64-летний житель Ижморского района испытывал чувства к своей 52-летней соседке.

"Проходя мимо ее дома, в окно он увидел, что у женщины гости, в том числе мужчина, и приревновал ее. Позже он снова подошел к ее дому и услышал стоны. Посчитал, что у женщины интимные отношения, решил проучить возлюбленную и ее партнера, для чего принес бензин, облил им веранду дома и поджег", — сообщили в региональном СК РФ.

Хозяйку дома из огня спасли соседи, а вот ее гости — 47-летняя женщина и ее 55-летний супруг — погибли. Примечательно, что погибшие супруги лишь накануне зарегистрировали брак и приехали к знакомой отметить это событие.

Экспертиза признала обвиняемого вменяемым, со следствием он не сотрудничал, вину не признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, добавили в ведомстве.

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